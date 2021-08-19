За даними слідчих, 10 вихідців з країн Азії та Закавказзя налагодили канал постачання до України фальшивих доларів. Затримали їх під час передачі пробної партії "грошей".

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Самі ж фальшивки зловмисники переправляли з Туреччини через окупований Крим.

Замовників шукали у месенджері

Правоохоронці кажуть, що зловмисники приймали замовлення та вели переписку з клієнтами за допомогою одного з месенджерів.

Доставляли фальшиві гроші вони поштою або при особистих зустрічах. Реальні гроші від покупців отримували на електронний гаманець та готівкою.

Вартість купюр члени банди оцінювали залежно від розміру замовлень – від 50 до 60 відсотків від кількості доларів.

За даними слідства, іноземці збиралися привезти в Україну 1 мільйон доларів фальшивих грошей.

Затримали 7 членів угруповання бійці КОРДу на одній з київських АЗС. У чоловіків вилучили понад 30 тисяч підроблених доларів. Також було встановлено, що зловмисники планували доставити в Україну фальшивки загальним номіналом у мільйон доларів США.

У поліції кажуть, що в спецоперації брали участь понад 100 поліцейських. У Києві, Харкові, Маріуполі та Кривому Розі провели 14 обшуків.

Де перебувають інші 3 зловмисників, невідомо. Незабаром суд обиратиме затриманим запобіжний захід. За перевезення та збут підроблених грошей їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Дивіться відео затримання членів міжнародної банди фальшивомонетників: