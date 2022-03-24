Цезію у повітрі Києва у тисячі разів менше небезпечного рівня, – Міндовкілля
У Міндовкілля заявили, що концентрація цезію у повітрі Києва – у тисячі разів менше небезпечного рівня. Наразі можна не перейматися.
Відповідну заяву під час телемарафону зробив Руслан Стрілець – виконувач обов'язків Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Він наголосив, що фахівці постійно досліджують ситуацію, повідомляє 24 канал. Зокрема, працюють науковці, які брали участь в аналізі аварії на ЧАЕС у 1986 році.
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Фахівці заявили, що загрози для жителів Києва – немає.
Та зафіксована концентрація цезію в повітрі, про яку сказали, – вона в тисячі разів нижча, ніж гранично допустима концентрація, яка могла б загрожувати безпеці життєдіяльності людини,
– наголосив Стрілець.
Він зауважив, що взагалі цезію не має бути в атмосферному повітрі. Його наявність – аномальна. Водночас концентрація – надто мала, аби перейматися.Зауважте!
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