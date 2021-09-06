"Цього шматка граніту в Києві вже немає": у столиці знесли пам'ятник на честь дружби з Москвою

У Києві демонтували пам'ятник на честь дружби з Москвою. Зараз його зберігають у Голосіївській райдержадміністрації. Пам'ятник має стати експонатом у майбутньому Музеї тоталітаризму.

Рішення про демонтаж пам'ятника прийняли ще 8 липня. Про його знесення розповіла депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова 5 вересня.

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"Наша з вами перемога"

Депутатка Аліна Михайлова пише, що "цього шматка граніту в Києві вже немає". Вона зазначає, що це спільна перемога з місцевими жителями. Михайлова також каже, що пам'ятник на честь дружби з Москвою – плювок в душу українцям.

Будь-яка споруда, що прославляє державу-окупанта та виспівує нашу з ним дружбу – це плювок в душу тисяч загиблих українців. Дружби немає. Все, забудьте. І навіть про неї не мрійте,

– пише депутатка.



Демонтували пам'ятник на честь дружби з Москвою / Фото з фейсбуку Аліни Михайлової

Пам'ятник на честь дружби Києва та Москви встановили в серпні 2001 року. Голосіївський район тоді називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали пам'ятник у синьо-жовті кольори. Жителі Києва подали петицію, щоб його демонтували у 2019 році.

Текст публікації депутатки Київської міськради Аліни Михайлової:

ПАМ‘ЯТНИК ДРУЖБИ З МОСКВОЮ ДЕМОНТОВАНО

В принципі, це вся новина, яку вам треба знати. Якщо ви притомних поглядів – можете вже відкорковувати шампанське і святкувати неділю. Нижче – як усе відбувалось.

Це одоробло з‘явилось у нашому місті в далекому 2001-му. Як влучно зауважив один мій колега, по сумісництву адвокат Мертвечука (пробачте, будь ласка, кияни, що мушу називати таких людей колегами), мені тоді було 7. Менше, ніж триває російсько-українська війна.

2014 став водорозділом. Дружба не передбачає вбивства, брехні і захоплення чужого. Дружба, якщо й існувала колись, закінчилась окупацією Севастополя, Донецька і Луганська. Дружба в майбутньому неможлива, допоки Росія не піде геть з кожного сантиметру української землі, не відшкодує кожну копійку збитків і поки президент РФ не вибачиться перед українським народом на колінах.

Будь-яка споруда, що прославляє державу-окупанта та виспівує нашу з ним дружбу – це плювок в душу тисяч загиблих українців. Дружби немає. Все, забудьте. І навіть про неї не мрійте.

І пам‘ятника цієї дружби теж більше немає.

Не пройшло й півроку, як КП УЗН Голосіївського району виконав Рішення Київради від 8 липня 2021 року і демонтував цей сором з вулиць нашого міста. Щоправда, зробив це в доволі цікавий спосіб: мене, як депутата-ініціатора цього рішення, не було про це повідомлено, хоча відповідне звернення я робила кілька разів упродовж останніх двох місяців. Жодне ЗМІ не було запрошене, жодної новини чи прес-релізу. Відео і фото з процедури демонтажу я чекаю досі. З чим пов‘язана така таємничість цього дійства? Небажання збурювати колаборантів чи провокувати агресора? Внутрішня незгода з цим рішенням? Халатність до своїх обов‘язків?

Як би там не було, а цього шматка граніту в Києві вже немає.

І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА і має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму. Далі КП УЗН, відповідно до мого рішення, має провести аудит усіх пам‘ятних знаків у Києві, пов‘язаних із державою-агресором і вирішити, що з ними робити. Моя позиція: вслід за декомунізацією ми маємо провести жорстку дерусифікацію. «Кієв рускій горад» залиште для шизофреників-єдиноросів, а в нашому Києві, столиці України, не має місця повазі до окупантів. Зараз моя команда збирає детальну інформацію щодо київських топонімів (зокрема, назв вулиць і об‘єктів), пам‘ятників, іншого спадку, пов‘язаного з Росією, щоб розробити комплексний підхід і вичистити наше місто від цієї травми. Якщо бажаєте допомогти в цьому – пишіть. Будемо прибирати сміття разом.

Щойно матиму будь-які матеріали безпосередньо з місця подій – обов‘язково з вами поділюсь. А поки піду святкувати: надворі неділя, а в нашому місті – на одну проблему менше.

Слава Україні!

Демонтаж пам'ятника: остаточне рішення