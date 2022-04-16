Удар по Дарницькому району Києва: один загиблий, кілька людей госпіталізовані

Зранку 16 квітня росіяни обстріляли Дарницький район Києва. На жаль, одна людина загинула, ще декілька – госпіталізовані.

Медики борються за їхнє життя. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

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Росіяни погрожували ударом

Політик зауважив, що напередодні один з російських генералів пригрозив, що будуть атаки по ключових об'єктах та містах і не виключав, що можуть вдарити по Києву.

Сьогодні зранку ми відчули ці обіцянки. Попри те що наша протиповітряна оборона працює, наші військові захищають, але з усім тим вибухи були у Дарницькому районі,

– розповів Кличко.

Поки не варто повертатись до Києва

Мер зазначив, що влада не може заборонити повертатися до Києва, може виключно рекомендувати. Рекомендації дають на основі слів військових, які мають більше інформації.

Кличко наголосив, що Київ був і залишається метою агресора. Тому можуть бути повторні обстріли столиці.

"Якщо є у вас можливість трохи більше затриматися у тих містах, де більш безпечно, зробіть це", – попросив Кличко.

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