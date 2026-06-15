Росія свідомо хотіла знищити Успенський собор: які деталі атаки вказують на це

Під час масованої атаки пошкодження зазнав Успенський собор Києво-Печерської Лаври. Це був цілеспрямований удар.

Про це повідомив у коментарі для "РБК-Україна" гендиректор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

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Що відомо про російську атаку на Києво-Печерську лавру?

За словами Остапенка, ворог двічі атакував святиню. І обидва рази він намагався уразити і знищити Успенський собор.

Перша атака була десь близько 01:30. Ворожий дрон влучив у центр собору. Спалахнула пожежа на площі 800 квадратних метрів, яка охопила купол та верхні яруси.

Гендиректор припускає, що "Шахед" мав запалювальну суміш, бо вогнетривкі балки загорілися миттєво. Розрахунок ворога був на те, що конструкції заваляться всередину, але пожежники буквально врятували собор від руйнації.

Другий удар припав на по 300-літню Башту Кушника на вулиці Мазепи та будівлю "Мистецького арсеналу" поруч.

Нагадаємо, що пожежу собору вже загасили. Постраждалих немає і усі артефакти вдалося врятувати.

У перші ж хвилини після влучання розпочалася евакуація древніх ікон, у ній приймав участь глава МВС Ігор Клименко.

За його словами, до гасіння пожежі залучили 20 пожежних автомобілів. Клименко пояснив, що вогонь був під мідним покриттям даху, тому рятувальникам доводилося спершу заливати його водою, потім підіймати мідь і гасити зверху.

Міністр наголосив, що особливо переживали за південну частину храму, яка залишилася неушкодженою після руйнувань у 40-х роках.