З України видворили кримінального авторитета, який потрапив під санкції РНБО
11 листопада 2021 , 11:19Читать новость на русском
Джерело:МВС України
Поліцейські відправили до Азербайджану 33-річного зловмисника, якого визнали суб'єктом підвищеного злочинного впливу. Кримінального авторитета депортували з України після потрапляння до списку РНБО.
Працівники МВС зазначили, що іноземець входив до родини одного зі злодіїв у законі. Він мав серйозні зв'язки у кримінальному середовищі та контролював роботу етнічних угруповань.
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Спеціалізувалися бандити на вимаганнях та інших майнових злочинах.
Заборонили в'їзд на 3 роки
- Правоохоронці з'ясували, що кримінальний авторитет незаконно потрапив до України на початку листопада.
- Оскільки зловмисник перебував у санкційному списку РНБО, до нього вирішили застосувати процедуру примусової депортації.
- Поліцейські встановили, де саме переховується зловмисник. Його досить швидко затримали.
- Чоловіка повернули до Азербайджану та заборонили йому в'їзд на територію України на 3 роки.
Депортація відбулася 11 листопада, у ній брали участь поліцейські та працівники міграційної служби.
Дивіться відео депортації азербайджанського кримінального авторитета з України: