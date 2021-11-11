Работники МВД отметили, что иностранец входил в семью одного из воров в законе. Он имел серьезные связи в криминальной среде и контролировал работу этнических группировок.

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Бандиты специализировались на вымогательствах и других имущественных преступлениях.

Запретили въезд на 3 года

Правоохранители выяснили, что криминальный авторитет незаконно попал в Украину в начале ноября.

Поскольку злоумышленник находился в санкционном списке СНБО, к нему решили применить процедуру принудительной депортации.

Полицейские установили, где именно скрывается злоумышленник. Его довольно быстро задержали.

Мужчину вернули в Азербайджан и запретили ему въезд на территорию Украины на 3 года.

Депортация состоялась 11 ноября, в ней принимали участие полицейские и работники миграционной службы.

Смотрите видео депортации азербайджанского криминального авторитета из Украины: