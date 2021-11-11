Працівники МВС зазначили, що іноземець входив до родини одного зі злодіїв у законі. Він мав серйозні зв'язки у кримінальному середовищі та контролював роботу етнічних угруповань.

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Спеціалізувалися бандити на вимаганнях та інших майнових злочинах.

Заборонили в'їзд на 3 роки

Правоохоронці з'ясували, що кримінальний авторитет незаконно потрапив до України на початку листопада.

Оскільки зловмисник перебував у санкційному списку РНБО, до нього вирішили застосувати процедуру примусової депортації.

Поліцейські встановили, де саме переховується зловмисник. Його досить швидко затримали.

Чоловіка повернули до Азербайджану та заборонили йому в'їзд на територію України на 3 роки.

Депортація відбулася 11 листопада, у ній брали участь поліцейські та працівники міграційної служби.

Дивіться відео депортації азербайджанського кримінального авторитета з України: