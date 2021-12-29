Укрзалізниця запустила електричку Kyiv City Express з Васильківа до Києва

Працівники оператора залізних доріг завершили проєкт програми City Express та запустили курсування електрички з центру Васильківа до Києва. Потяг рухатиметься зі зручним для всіх графіком у години пік зранку та ввечері.

Як зазначили у пресслужби Укрзалізниці, реалізація частии проєкту Kyiv City Express дозволить десяткам тисяч мешканців Василькова зручно діставатися до столиці. Курсуватимуть поїзди до центру міста з київської агломерації.

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Дорогою до столиці електричка зупинятиметься у Глевасі, Боярці, Тарасівці, Вишневому, Києву-Волинському та на станції Караваєві Дачі.

Електрифікували 11 кілометрів колій



Між Києвом та Васильківом запустили оновлену електричку / Фото Укрзалізниці

Аби поєднати Київ з одним із ключових міст з агломерації, посадовцям довелося електрифікували 11 кілометрів колій.

Також робочі встановили 258 електропор, модернізували 4 залізничні переїзди та відремонтували понад 10 кілометрів колій.

З моменту роботи над проєктом до першої поїздки потягу пройшло менше половини року.

Чиновники підкреслюють, що жителі Василькова вже отримали комфортну та більш надійну альтернативу автомобільному транспорту.



З Василькова можна дістатися Києва всього лише за 37 хвилин / Фото Укрзалізниці

Згідно з очікуванням експертів, у будні електричка буде перевозити 5 – 7 тисяч пасажирів.



Київщині потрібні такі проєкти, як Kyiv City Express, Київська обхідна дорога. Вони допоможуть розвантажити Київ від найбільших у Європі заторів. Допоможуть пасажирам нарешті почати планувати власний час подорожі,

– зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Крім того, для реалізації проєкту побудували нову залізничну станцію – Васильків – 2. Оскільки та, що працювала раніше з назвою Васильків, була розташована у 10 кілометрах від міста.

Рух з Василькова до Києва, як стверджують в Укразалізниці, займатиме всього лише 37 хвилин.