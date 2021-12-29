Как отметили в пресс-службе Укрзализныци, реализация части проекта Kyiv City Express позволит десяткам тысяч жителей Василькова удобно добираться в столицу. Поезда будут курсировать в центр города по киевской агломерации.
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По дороге в столицу электричка будет останавливаться в Глевасе, Боярке, Тарасовке, Вишневом, Киево-Волынском и станции Караваевы Дачи.
Электрифицировали 11 километров путей
Между Киевом и Васильковом запустили обновленную электричку / Фото Укрзализныци
- Чтобы соединить Киев с одним из ключевых городов агломерации, чиновникам пришлось электрифицировать 11 километров путей.
- Также рабочие установили 258 электроопор, модернизировали 4 железнодорожных переезда и отремонтировали более 10 километров путей.
- С момента работы над проектом до первой поездки поезда прошло менее половины года.
- Чиновники подчеркивают, что жители Василькова уже получили комфортную и надежную альтернативу автомобильному транспорту.
Из Василькова можно добраться до Киева всего за 37 минут / Фото Укрзализныци
Согласно ожиданиям экспертов, в будни электричка будет перевозить 5-7 тысяч пассажиров.
Киевщине нужны такие проекты, как Kyiv City Express, Киевская обходная дорога. Они помогут разгрузить Киев от крупнейших в Европе пробок. Помогут пассажирам наконец-то начать планировать собственное время путешествия,
– отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Кроме того, для реализации проекта построили новую железнодорожную станцию – Васильков – 2. Поскольку работавшая ранее с названием Васильков была расположена в 10 километрах от города.
Движение из Василькова в Киев, как утверждают в Укразализныце, будет занимать всего 37 минут.