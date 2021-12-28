По данным следствия, работники Укрзализныци и Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" организовали схему завладения деньгами компании. Это происходило в течение 2019 – 2020 годов.

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Как действовали чиновники УЗ

Сотрудники Укрзализныци, находясь в сговоре со служебными лицами коммерческих структур, пролоббировали их победу в процедурах открытых торгов на закупку услуг для капитального ремонта оборудования "Бориспольского экспресса".

При этом на самом деле рельсовые автобусы ремонтировали с использованием подержанных запчастей ненадлежащего качества. Их цена превышала рыночную.

Впоследствии члены организованной группы легализовали эти деньги, приобретя недвижимость и транспортные средства, обналичив их.

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Правоохранители уже провели 29 обысков по делу. В настоящее время они решают вопросы об избрании подозреваемым мер пресечения и аресте их имущества.

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