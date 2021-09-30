Участники сделки покупали комплектующие зарубежного производства через коммерческие структуры. Впоследствии электротехнические компоненты видоизменяли и выдавали за свою продукцию высокого качества.

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Соответствующее "качество" и "технологичность" запчастей подтверждали фальшивыми документами и сертификатами. После компоненты устанавливали на локомотивы.

Схема привела к убыткам государству

Некачественное оборудование во время использования причиняло немало проблем. Оно быстро изнашивалось и постоянно приводило к чрезвычайным ситуациям на железной дороге, в частности возгоранию.



Низкокачественное оборудование приводило к чрезвычайным ситуациям / Фото СБУ

Коррупционные действия должностных лиц привели к нанесению государству убытков на 1,7 миллиона гривен. Еще 1,1 миллиона гривен злоумышленники планировали дополнительно "освоить". Этот транш бюджетных денег удалось предотвратить.

Соответствующий договор по поставке компонентов уже подписали. Поэтому экс-руководителю предприятия, которое поставляло запчасти, и действующему главе одного из подразделений Укрзализныци сообщили о подозрении.

Действия должностных лиц привели к нанесению государству убытков / Фото СБУ

Чиновникам инкриминируют присвоение и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог. Согласно Уголовному кодексу, подозреваемым грозит до 5 лет заключения. Вскоре фигурантам должны избрать меры пресечения.

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