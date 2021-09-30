Участники сделки покупали комплектующие зарубежного производства через коммерческие структуры. Впоследствии электротехнические компоненты видоизменяли и выдавали за свою продукцию высокого качества.
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Соответствующее "качество" и "технологичность" запчастей подтверждали фальшивыми документами и сертификатами. После компоненты устанавливали на локомотивы.
Схема привела к убыткам государству
Некачественное оборудование во время использования причиняло немало проблем. Оно быстро изнашивалось и постоянно приводило к чрезвычайным ситуациям на железной дороге, в частности возгоранию.
Низкокачественное оборудование приводило к чрезвычайным ситуациям / Фото СБУ
Коррупционные действия должностных лиц привели к нанесению государству убытков на 1,7 миллиона гривен. Еще 1,1 миллиона гривен злоумышленники планировали дополнительно "освоить". Этот транш бюджетных денег удалось предотвратить.
Соответствующий договор по поставке компонентов уже подписали. Поэтому экс-руководителю предприятия, которое поставляло запчасти, и действующему главе одного из подразделений Укрзализныци сообщили о подозрении.
Действия должностных лиц привели к нанесению государству убытков / Фото СБУ
Чиновникам инкриминируют присвоение и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог. Согласно Уголовному кодексу, подозреваемым грозит до 5 лет заключения. Вскоре фигурантам должны избрать меры пресечения.
Коррупция на Укрзализныце: последние новости
- Экс-чиновника филиала Укрзализныци подозревают в нанесении убытков на 9,6 миллиона гривен. Он способствовал махинациям на тендерах по закупке кондиционеров.
- В Харькове СБУ обнаружила сделку во время закупки спецодежды для работников железной дороги. Сумма заключенных договоров составляет 1,7 миллиона гривен.
- В то же время Государственная аудиторская служба выявила в Укрзализныце финансовые нарушения и риски на 61,4 миллиарда гривен. Соответствующая сумма присутствует в отчете за 2017 – 2020 годы.