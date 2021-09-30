Учасники оборудки купували комплектуючі закордонного виробництва через комерційні структури. Згодом електротехнічні компоненти видозмінювали та видавали за свою продукцію високої якості.

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Відповідну "якість" та "технологічність" запчастин підтверджували фальшивими документами й сертифікатами. Опісля компоненти встановлювали на локомотиви.

Схема призвела до збитків державі

Неякісне обладнання під час використання завдавало чимало проблем. Воно швидко зношувалося та постійно призводило до надзвичайних ситуацій на залізниці, зокрема загоряння.



Низькоякісне обладнання призводило до надзвичайних ситуацій / Фото СБУ

Корупційні дії посадовців призвели до завдання державі збитків на 1,7 мільйона гривень. Ще 1,1 мільйона гривень зловмисники планували додатково "освоїти". Цьому траншу бюджетних грошей вдалося запобігти.

Відповідний договір з постачання компонентів уже підписали. Відтак екскерівнику підприємства, яке постачало запчастини, та чинному очільнику одного з підрозділів Укрзалзіниці повідомили про підозру.



Дії посадовців призвели до завдання державі збитків / Фото СБУ

Посадовцям інкримінують привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення. Відповідно до Кримінального кодексу, підозрюваним загрожує до 5 років ув'язнення. Невдовзі фігурантам мають обрати запобіжні заходи.

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