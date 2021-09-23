У чому підозрюють посадовця

Ймовірний зловмисник – колишній виконувач обов'язків начальника однієї зі служб регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця". Повідомлення про підозру йому оголосили 23 вересня.

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За даними досудового розслідування, підозрюваний скористався своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб. Він забезпечив їхню перемогу у відкритих торгах із закупівлі пристроїв живлення для охолодження та обігріву пасажирських вагонів. Далі посадовець підписав договори за завідомо завищеними цінами.

У 2017 році під час проведення тендерів посадовець безпідставно включив до тендерної документації дискримінаційні вимоги для обмеження участі інших учасників, крім двох визначених товариств,

– розповіли у САП.

Після цього, посадовець підготував документи для закупівлі на загальну суму понад 26 мільйонів гривень. При цьому моніторинг ринку цін провели без вивчення реальних цін.

У травні 2017 року з переможцями вищевказаного тендеру підписали договори постачання пристроїв. Укрзалізниця перерахувала оплату у розмірі 26 мільйонів 750 тисяч гривень. Так компанія переплатила 9,6 мільйона, що підтверджує судово-економічна експертиза.

Цікаво! Дорожезні пристрої живлення необхідні для охолодження та обігріву пасажирських вагонів так і не ввели в експлуатацію.

Посадовцю оголосили підозру за статтею про зловживання службовим, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі триває досудове розслідування.