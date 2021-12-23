Община понесла убытки более чем на 74 миллиона гривен. Работники ГБР уже сообщили о подозрении руководителю одного из частных предприятий.

К теме В Киеве поймали на взятке в 2 тысячи долларов государственного исполнителя

Предприниматель вместе государственными регистраторами и должностными лицами главного управления Госгеокадастра в Житомирской области незаконно получил более 1,2 тысячи гектаров земли. Он в 2019 году основал частное предприятие, которое назвало себя правопреемником одного из колхозов, что некогда владел землями в Житомирской области.

Как поступил злоумышленник

Предприниматель на основании государственных актов по собственности на землю колхоза, которые давно утратили законность, в 2020 году оформил право собственности на земли объединенной территориальной общины.

Госгеокадастр без каких-либо правовых оснований зарегистрировал коммунальную землю площадью более 1,2 тысячи гектаров и рыночной стоимостью более 74 миллионов гривен.

Читайте также Тарифы, война, коррупция: что изменилось для украинцев за 2021 год

Что грозит мужчине

Из-за этого предпринимателя подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой. Кроме этого, мужчине инкриминируют злоупотребление полномочиями публичных лиц. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование все еще продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных.

ГБР разоблачило масштабную схему: смотрите видео

Обратите внимание! Согласно статьям, предпринимателю грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.