Громада зазнала збитків на понад 74 мільйони гривень. Працівники ДБР вже повідомили про підозру керівнику одного з приватних підприємств.

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Підприємець разом державними реєстраторами та посадовцями головного управління Держгеокадастру у Житомирській області незаконно отримав понад 1,2 тисячі гектарів землі. Він у 2019 році заснував приватне підприємство, яке назвало себе правонаступником одного із колгоспів, що колись володів землями на Житомирщині.

Як вчинив зловмисник

Підприємець на підставі державних актів щодо власності на землю колгоспу, які давно втратили законність, у 2020 році оформив право власності на землі об'єднаної територіальної громади.

Держгеокадастр без будь-яких правових підстав зареєстрував комунальну землю площею більше ніж 1,2 тисячі гектарів ринковою вартістю понад 74 мільйони гривень.

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Що загрожує чоловікові

Через це підприємця підозрюють у шахрайстві, вчиненому організованою групою. Крім цього, чоловікові інкримінують зловживання повноваженнями публічних осіб. Наразі розв'язують питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування все ще триває. Правоохоронці встановлюють всіх причетних.

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Зверніть увагу! Згідно зі статтями, підприємцеві загрожує позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.