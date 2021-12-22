Заяву до правоохоронних органів на корупціонера подала жінка, з якої він і вимагав кошти. Тепер за отримання неправомірної вигоди службовою особою йому загрожує 5 – 10 років за ґратами, позбавлення права обіймати певні посади протягом 3 років та конфіскація майна.

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Чоловік вимагав 2 тисячі доларів з власниці вилученого авто, яке мали продати / Фото поліції Києва



Зловмисника затримали під час отримання другої частини хабаря – 1 400 доларів / Фото поліції Києва



Тепер посадовцю загрожує 5 – 10 років позбавлення волі / Фото поліції Києва

"Підприємливий" службовець

За інформацією поліції Києва, підозрюваному 28 років, він – уродженець Луганщини.

Чоловіка затримали під час отримання другої частини хабаря – 1 400 доларів.

Невдовзі йому мають обрати запобіжний захід.

Важливо! Наразі поліція з'ясовує, чи причетні до злочину інші службові особи. Правоохоронці не відкидають імовірності того, що корупційну схему організовували колективно.

Текст публікації Київської міської прокуратури:

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди затримано державного виконавця (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України).

Так, до окружної прокуратури надійшла заява від громадянки щодо вимагання в неї неправомірної вигоди у сумі 2 тисячі доларів США з боку службових осіб одного із районних відділів державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Зазначені кошти призначалися за невжиття заходів з реалізації вилученого автомобіля Range Rover Sport.

Під час контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували одержання головним держвиконавцем неправомірної вигоди двома частинами. 21 грудня 2021 року службовця затримали під час одержання другого траншу у сумі 1,4 тисячі доларів США.

Наразі особі готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також тривають заходи із встановлення інших службових осіб, які можуть бути причетними до організації корупційної схеми.