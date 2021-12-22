Водночас 60% людей побачили зміни із ситуацією з дорогами в Україні. Половина опитаних бачить зміни на краще у розвитку технологій відзначають додаток Дія.

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Думка українців про інші зміни в державі

міжнародний імідж України: покращення – 20%, погіршення – 40%;

безпека на дорогах: покращення – 19%, погіршення – 41%;

якість медичного обслуговування: покращення – 17%, погіршення – 45%;

якість освіти: покращення – 12%, погіршення – 40%.

​Також близько половини опитаних не побачили змін за рік у боротьбі з корупцією та вирішенні питань війни на Донбасі. Щодо корупції, то 37% відзначають погіршення, а у питанні війни ситуація стала гіршою для 34%.

Більшість людей вказали на відсутність змін у стабільності курсу гривні, свободі слова і демократії. 80% відчули погіршення у ситуації з тарифами на комунальні послуги, а 90% з цінами на основні товари і ліки. У пошуках роботи стало важко близько половині українців і лише для 9% тут відбулось покращення.

Водночас за останній рік 14% українців відчули більше впевненості у майбутньому, а для 53% це відчуття погіршилося. Більшість також думає, що гіршою стала економічна та політична ситуація в Україні. Матеріальне становище родини для 40% не змінилось за рік, для 50% – погіршилось, лише для 9% – покращилось.

Думка соціологів

Як відзначають фахівці, попри скептичні відповіді, українці, порівняно з груднем 2018 року, трохи краще оцінюють політичне та економічне становище. Найбільш оптимістичими у всіх сферах є мешканці столиці та наймолодші опитані.