Водночас, хочуть запровадження подвійного громадянства 47% опитаних людей. Ставлення українців до такої ідеї розділилось майже порівну, а 3% важко відповісти на питання.

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Думки майже не змінюються

Експерти звертають увагу на те, що українці не змінюють думку щодо ініціативи подвійного громадянства. Адже попередні опитування показували схожі результати.

Результат теперішнього опитування мало відрізняється від проведених раніше. Тоді голоси українців теж фактично розділилися порівну. Зокрема, за даними опитування КМІС, яке проводили з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року, 48% людей були проти запровадження подвійного чи множинного громадянства в Україні. 62% відповідно були за.

Група "Рейтинг" проводила дослідження 6 – 8 грудня 2021 року.

Зверніть увагу! Участь в опитуванні взяли 2500 українців віком від 18 років. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності: не більше 2,0.

Запровадження подвійного громадянства: що відомо

2 грудня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд нардепів законопроєкт про подвійне громадянство. Цей документ глава держави визначив як невідкладний.

Закон передбачає дозвіл для українців офіційно мати громадянства чи підданства інших країн. Однак у правових відносинах на території України особи з множинним громадянством залишаюся виключно громадянами нашої країни.

Згідно із законом для іноземців, які хочуть отримати українське громадянство, відмова від попереднього потрібна у випадку, якщо Кабінет Міністрів вніс країну, звідки приїхала особа, до переліку держав міграційного ризику.

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