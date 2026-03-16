Уламки БпЛА впали прямо під Монумент Незалежності: в мережі показали відео

Вранці 16 березня Росія атакувала Київ безпілотниками. Уламки ворожих дронів впали у кількох районах міста. Зокрема, просто у центрі столиці.

Під ранок у Києві лунали вибухи. На місто летіли десятки дронів. Було чути роботу ППО по ворожих цілях.

Які наслідки атаки на столицю 16 березня?

Тривогу для столиці оголосили після 08:26, а скасували біля 09:57. Міська влада повідомила про падіння уламків ворожих безпілотників у кількох районах – у Шевченківському, Солом'янському та Святошинському.

У Солом'янському уламки впали на територію нежитлової забудови, а у Святошинському – на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілася трава.

У Шевченківському районі уламки впали прямо біля підніжжя монумента Незалежності у центрі міста. У мережі поширюють відео з місця події.

На місці падіння ворожого БпЛА на Майдані Незалежності вже працюють криміналісти. Вони встановлюють тип дрона. Стела в центрі столиці не постраждала. Про це повідомляють Новини.LIVE.

На щастя, внаслідок атаки на Київ постраждалих немає.