Унікальний орган згорів ущент, – єпископ про пожежу в костелі святого Миколая

У костелі святого Миколая увечері 3 вересня спалахнула пожежа, під час якої був повністю знищений унікальний орган. На жаль, інструмент відновленню не підлягає.

Орган якраз і став причиною пожежі. Про це написав єпископ Віталій Кривицький.

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Наслідки пожежі в храмі

Причиною пожежі стало коротке замикання в органі під час репетиції. На щастя, крім органу лише постраждали люстра та хрест, який висів біля вівтарної частини храму.

Та унікальний орган втрачено. Він унікальний не тому, що найстаріший чи єдиний у світі. Про це розповів Володимир Бойко на своїй сторінці у фейсбуці. За його словами, орган з костелу – інструмент, у якому було 55 регістрів, розподілених між трьома мануалами з педальною клавіатурою та 3 945 металевих і дерев'яних труб.

Електромеханічний орган зібрали у Чехословаччині в 1980 році з урахуванням акустики костелу святого Миколая.

Наслідки пожежі в костелі святого Миколая: сумне відео

Пожежа в костелі святого Миколая: коротко про головне

Вогонь у будівлі храму спалахнув 3 вересня 2021 року близько 22:00.

Площа пожежі склала близько 80 квадратних метрів, однак храм серйозно не постраждав. Жертв пожежі також немає.

У костелі працював Національний будинок органної та камерної музики, який якраз і послуговувався органом. Зараз Мінкульт шукає йому нове приміщення.

Голова МВС Денис Монастирський впевнений, що храм зможуть повністю відновити.

Текст публікації Віталія Кривицького

Нещодавно повернувся з храму св. Миколая.

Сказати, що серце болить за святиню, це нічого не сказати. Але про це згодом.

"Дивні й великі діла Господні!"

Серед знищень - тільки концертний орган, який згорів дотла та одна люстра, яка впала на сходах пресвітерія. Саме орган став епіцентром пожежі (коротке замикання під час репетиції). Пожежа на ньому й зупинилася. Подяка за це Всемогутньому Богу та рятувальникам ДСНС!

Слава Богу, ніхто не постраждав. Ми перенесли Пресвяті Дари у безпечне місце. Пожежа не торкнулася дерев'яного вівтаря та амвона. Неторкнутими залишилися фігури по обидві сторони органу. Обгорів тільки хрест, що висить посеред вівтарної частини.

Весь храм є закопчений та залитий водою. Він ще більше поранений, принижений..... проте прославлений. Бо у ньому сьогодні проявився Господь у своїй величі. Слава Йому!!!

Далі буде!