Утікав, бо був п'яним: у поліції розповіли про масову ДТП з боксером і показали момент зіткнення

Чоловік, який спровокував масову автотрощу на вулиці Грушевського у Києві, був п'яним. Саме через це він намагався утекти від поліції ввечері 29 листопада.

За словами правоохоронців, він потрапив їм на очі приблизно о 21:00 на перехресті Паркової дороги та Дніпровського узвозу. Авто Toyota Venza викликало підозру, оскільки їхало без увімкнених фар.

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Алкоголь додав хоробрості і ледь не довів до трагедії

Побачивши сигнал поліції про зупинку, порушник не відреагував на нього і лише пришвидшив рух. Однак в один момент він втратив керування машиною і врізався у Merсedes. Потім легковик зіштовхнувся зі ще трьома автомобілями – Volkswagen Touran, Volvo XC60 та Toyota Prius.

Нарешті наздогнавши неадекватного водія, поліцейські помітили у нього явні ознаки сп'яніння. Згодом їхні здогади підтвердила і наркологічна експертиза.

Як покарали водія

Нетверезого кермувальника відсторонили від керування транспортним засобом та склали на нього чотири адміністративні протоколи про:

керування у стані сп’яніння (передбачає штраф у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік);

порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії (карається штрафом у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права керування транспортними засобами на 6 – 12 місяців);

невиконання водіями вимог про зупинку (передбачає штраф у розмірі дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на 3 – 6 місяців);

залишення місця скоєння дорожньо-транспортної пригоди (карається штрафом в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на 30 – 40 годин, або адміністративним арештом на 10 – 15 діб).

Що відомо про водія

У медіа повідомили, що до аварії нібито причетний відомий боксер із Броварів Сергій Сорока. Лише дивом через його небезпечні перегони ніхто не постраждав.

Момент масової аварії на Грушевського: відео

Текст публікації Патрульної поліції Києва:

Учора, близько 21-ї години, на перехресті Паркової дороги та Дніпровського узвозу поліцейські батального супроводу управління безпеки дорожнього руху Департаменту Патрульної поліції звернули увагу на авто Toyota Venza, що рухалося містом без увімкненого світла фар у темний час доби. Інспектори подали водію сигнал про зупинку.



Проте керманич вимогу проігнорував. Коли ж побачив, що патрульні переслідують його на службовому авто, пришвидшивши рух, почав тікати. Однак, не впоравшись з керуванням, водій спершу допустив зіткнення з автівкою Merсedes, потім, продовживши рух, скоїв ДТП з трьома транспортними засобами — Volkswagen Touran, Volvo XC60, Toyota Prius.



Під час спілкування з водієм патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і висновок лікаря-нарколога з медичного закладу, куди згодом доправили на освідування порушника.



Відтак водія відсторонили від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративні матеріали за частиною 1 статті 130 (керування у стані сп'яніння), статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди), статтею 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку), статтею 122–4 (залишення місця скоєння дорожньо-транспортної пригоди) Кодксу України про адміністративні правопорушення.