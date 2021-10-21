В Узині спіймали палія авто з гранатою

У містечку Узин на Київщині поліція затримала чоловіка, причетного до підпалу чужого авто. Інцидент трапився ще 12 жовтня.

Відомо, що зловмисник підпалив машину у дворі багатоповерхівки. Гасити пожежу прибули рятувальники ДСНС. Також на місце злочину приїхала поліція та слідчі.

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Був у всеозброєнні

Правоохоронці провели розшукові заходи і швидко вийшли на підозрюваного. Це 54-річний місцевий мешканець, у якого знайшли цілий арсенал доказів вчинення злочину. У його будинку вилучили:

гранату Ф-1;

пляшки з рідиною невідомого походження;

одяг та інші речі, які свідчать про організацію підпалу автівки.



Чоловік спалив чуже авто у дворі багатоповерхівки / Фото поліції Київської області



Вдома у зловмисника знайшли гранату Ф-1 / Фото поліції Київської області

Судитимуть за двома статтями

Після обшуку чоловіка затримали, посадили під цілодобовий домашній арешт і оголосили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. За це його можуть посадити за ґрати на 3 – 10 років.

Крім того, проти нього відкрили кримінальне провадження за фактом зберігання боєприпасів, що передбачає ув'язнення на 3 – 7 років.



Наслідки підпалу авто в Узині / Фото поліції Київської області

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