Известно, что злоумышленник поджег машину во дворе многоэтажки. Тушить пожар прибыли спасатели ГСЧС. Также на место преступления приехала полиция и следователи.

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Был во всеоружии

Правоохранители провели розыскные мероприятия и быстро вышли на подозреваемого. Это 54-летний местный житель, у которого нашли целый арсенал доказательств совершения преступления. В его доме изъяли:

гранату Ф-1;

бутылки с жидкостью неизвестного происхождения;

одежда и другие вещи, свидетельствующие об организации поджога автомобиля.

Мужчина сжег чужое авто во дворе многоэтажки / Фото полиции Киевской области

Дома у злоумышленника нашли гранату Ф-1 / Фото полиции Киевской области

Будут судить по двум статьям

После обыска мужчину задержали, посадили под круглосуточный домашний арест и объявили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. За это его могут посадить за решетку на 3 – 10 лет.

Кроме того, против него открыли уголовное производство по факту хранения боеприпасов, что предусматривает заключение на 3 – 7 лет.

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