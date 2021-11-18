ВДНГ у Києві отримала статус національної пам'ятки
18 листопада 2021 , 11:38Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Кабміну
Кабінет міністрів України присвоїв "Експоцентру України" у Києві статус пам'ятки національного значення. Документ підписав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Раніше комплекс виставкового центру належав до категорії пам'яток місцевого значення. Національною пам'яткою він став 10 листопада.
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ВДНГ стала національною пам'яткою
У постанові №1180 від 10 листопада йдеться, що пам'ятникам "Експоцентр України", "Вхід головний" та "Павільйон головний" на проспекті Глушкова привласнили охоронні номери 260109, 260109/1 та 260109/2.Зверніть увагу! ВДНГ відкрили ще в 1958 році. Її територія складає 286 га, де розташовано 180 будівель та споруд. 19 з них мають статус історико-культурних пам'яток України.
Прикрий інцидент у сквері Шаповала
- У Києві на Повітрофлотському проспекті невідомі навмисно пошкодили пам'ятник загиблим українським розвідникам у сквері Максима Шаповала.
- Вандали добряче пошкрябали пам'ятник, залишивши достатньо глибоку смугу. Очевидно, вони різали його досить гострим предметом.
- Місцеві жителі також додають, що трапилось це не вперше. Вони вважають, що запобігти вандалізму можна, якщо встановити паркан, відеокамери та додаткове освітлення.