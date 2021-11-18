ВДНГ у Києві отримала статус національної пам'ятки

Кабінет міністрів України присвоїв "Експоцентру України" у Києві статус пам'ятки національного значення. Документ підписав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше комплекс виставкового центру належав до категорії пам'яток місцевого значення. Національною пам'яткою він став 10 листопада.

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ВДНГ стала національною пам'яткою

У постанові №1180 від 10 листопада йдеться, що пам'ятникам "Експоцентр України", "Вхід головний" та "Павільйон головний" на проспекті Глушкова привласнили охоронні номери 260109, 260109/1 та 260109/2.

Прикрий інцидент у сквері Шаповала

У Києві на Повітрофлотському проспекті невідомі навмисно пошкодили пам'ятник загиблим українським розвідникам у сквері Максима Шаповала.

Вандали добряче пошкрябали пам'ятник, залишивши достатньо глибоку смугу. Очевидно, вони різали його досить гострим предметом.

Місцеві жителі також додають, що трапилось це не вперше. Вони вважають, що запобігти вандалізму можна, якщо встановити паркан, відеокамери та додаткове освітлення.