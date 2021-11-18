Ранее комплекс выставочного центра принадлежал к категории памятников местного значения. Национальной достопримечательностью он стал 10 ноября.

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ВДНХ стала национальной достопримечательностью

В постановлении №1180 за 10 ноября говорится, что памятникам "Экспоцентр Украины", "Вход главный" и "Павильон главный" на проспекте Глушкова присвоили охранные номера 260109, 260109/1 и 260109/2.

Обратите внимание! ВДНХ открыли еще в 1958 году. Ее территория составляет 286 га, где расположено 180 зданий и сооружений. 19 из них имеют статус историко-культурных памятников Украины.

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