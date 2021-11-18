Ранее комплекс выставочного центра принадлежал к категории памятников местного значения. Национальной достопримечательностью он стал 10 ноября.
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ВДНХ стала национальной достопримечательностью
В постановлении №1180 за 10 ноября говорится, что памятникам "Экспоцентр Украины", "Вход главный" и "Павильон главный" на проспекте Глушкова присвоили охранные номера 260109, 260109/1 и 260109/2.
Досадный инцидент в сквере Шаповала
- В Киеве на Воздухофлотском проспекте неизвестные намеренно повредили памятник погибшим украинским разведчикам в сквере Максима Шаповала.
- Вандалы сильно поцарапали памятник, оставив достаточно глубокую полосу. Очевидно, они резали его довольно острым предметом.
- Местные жители также добавляют, что случилось это не впервые. Они считают, что предотвратить вандализм можно, если установить забор, видеокамеры и дополнительное освещение.