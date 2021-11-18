Раніше комплекс виставкового центру належав до категорії пам'яток місцевого значення. Національною пам'яткою він став 10 листопада.

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ВДНГ стала національною пам'яткою

У постанові №1180 від 10 листопада йдеться, що пам'ятникам "Експоцентр України", "Вхід головний" та "Павільйон головний" на проспекті Глушкова привласнили охоронні номери 260109, 260109/1 та 260109/2.

Зверніть увагу! ВДНГ відкрили ще в 1958 році. Її територія складає 286 га, де розташовано 180 будівель та споруд. 19 з них мають статус історико-культурних пам'яток України.

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