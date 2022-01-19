Верховний суд заборонив скандальну забудову Протасового Яру

Судді Верховного суду визнали договори суборенди землі у Протасовому Яру недійсними. Рішення, згідно з яким забудовник не має вирубати ділянку зеленої зони та будувати черговий ЖК, прийняли 19 січня.

Про чергову перемогу в судовій інстанції повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, у Верховному суді залишили в силі рішення першої інстанції, чим виконали вимоги активістів та представників місцевої влади.

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Рішення Київради щодо суборенди землі намагалися скасувати представники ТОВ "Бора".

Громада боролася 3 роки

Як стверджує Віталій Кличко, договір оренди землі був підписаний ексмером Леонідом Черновецьким без згоди Київради.

Користуючись цим незаконним документом, забудовник ще у 2019 році почав вирубку лісу.

Активісти та місцеві мешканці стали на захист зеленої зони та створили організацію "Захистимо Протасів Яр".

Представники громади Протасового Яру вказували на те, що забудова у цій місцевості матиме негативні наслідки для довкілля, а також на те, що будівництво почали вже після закінчення терміну договору оренди.

Під тиском громади, Київрада подала позов до суду, адже дії компанії були незаконними.

Спочатку суддя Господарського суду Валерій Пінчук, а згодом – судді Північного апеляційного господарського суду стали на сторону закону і задовольнили позов Київради.

Втім, забудовник подавав скарги на це рішення до вищих інстанцій.



Договір оренди порушує публічний порядок і юридичні вимоги. Бо колись Черновецький підписав його самовільно і без згоди Київради. Це встановлено в рішеннях попередніх судових інстанцій. Майже три роки боротьби громади й міської влади за парк у Протасовому яру дали позитивний кінцевий результат,

– підкреслив Кличко.

Також міський голова подякував всім, хто долучився до збереження Протасового Яру.

Дивіться відео 24 каналу про забудову Протасового Яру: