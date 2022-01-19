Верховний суд заборонив скандальну забудову Протасового Яру
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Судді Верховного суду визнали договори суборенди землі у Протасовому Яру недійсними. Рішення, згідно з яким забудовник не має вирубати ділянку зеленої зони та будувати черговий ЖК, прийняли 19 січня.
Про чергову перемогу в судовій інстанції повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, у Верховному суді залишили в силі рішення першої інстанції, чим виконали вимоги активістів та представників місцевої влади.
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Рішення Київради щодо суборенди землі намагалися скасувати представники ТОВ "Бора".
Громада боролася 3 роки
- Як стверджує Віталій Кличко, договір оренди землі був підписаний ексмером Леонідом Черновецьким без згоди Київради.
- Користуючись цим незаконним документом, забудовник ще у 2019 році почав вирубку лісу.
- Активісти та місцеві мешканці стали на захист зеленої зони та створили організацію "Захистимо Протасів Яр".
- Представники громади Протасового Яру вказували на те, що забудова у цій місцевості матиме негативні наслідки для довкілля, а також на те, що будівництво почали вже після закінчення терміну договору оренди.
- Під тиском громади, Київрада подала позов до суду, адже дії компанії були незаконними.
- Спочатку суддя Господарського суду Валерій Пінчук, а згодом – судді Північного апеляційного господарського суду стали на сторону закону і задовольнили позов Київради.
- Втім, забудовник подавав скарги на це рішення до вищих інстанцій.
Договір оренди порушує публічний порядок і юридичні вимоги. Бо колись Черновецький підписав його самовільно і без згоди Київради. Це встановлено в рішеннях попередніх судових інстанцій. Майже три роки боротьби громади й міської влади за парк у Протасовому яру дали позитивний кінцевий результат,
– підкреслив Кличко.
Також міський голова подякував всім, хто долучився до збереження Протасового Яру.
Дивіться відео 24 каналу про забудову Протасового Яру: