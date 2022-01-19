Об очередной победе в судебной инстанции сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, в Верховном суде оставили в силе решение первой инстанции, чем выполнили требования активистов и представителей местной власти.

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Решение Киевсовета относительно субаренды земли пытались отменить представители ООО "Бора".

Община боролась 3 года

Как утверждает Виталий Кличко, договор аренды земли был подписан экс-мэром Леонидом Черновецким без согласия Киевсовета.

Пользуясь этим незаконным документом, застройщик еще в 2019 году начал вырубку леса.

Активисты и местные жители встали на защиту зеленой зоны и создали организацию "Защитим Протасов Яр".

Представители общины Протасового Яра указывали на то, что застройка в этой местности будет иметь негативные последствия для окружающей среды, а также на то, что строительство начали уже после окончания срока договора аренды.

Под давлением общины, Киевсовет подал иск в суд, ведь действия компании были незаконными.

Сначала судья Хозяйственного суда Валерий Пинчук, а затем – судьи Северного апелляционного хозяйственного суда встали на сторону закона и удовлетворили иск Киевсовета.

Впрочем, застройщик подавал жалобы на это решение в вышестоящие инстанции.

Договор аренды нарушает публичный порядок и юридические требования. Потому что когда-то Черновецкий подписал его самовольно и без согласия Киевсовета. Это установлено в решениях предыдущих судебных инстанций. Почти три года борьбы общины и городской власти за парк в Протасовом Яру дали положительный конечный результат,

– подчеркнул Кличко.

Также городской глава поблагодарил всех, кто присоединился к сохранению Протасового Яра.

Смотрите видео 24 канала о застройке Протасового Яра: