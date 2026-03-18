Ворог атакував Київ: уламки дрона впали на дах й пошкодили стіну торгового центру

Російські війська атакували столицю ударними безпілотниками ввечері 18 березня. Уламок одного з дронів впав на дах та також пошкодив стіну торгового центру.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Що відомо про наслідки атаки БпЛА на столицю? Інцидент стався ввечері 18 березня у Голосіївському районі Києва. Уламки збитого ворожого безпілотника впали на дах та пошкодили стіну торговельного центру. Кличко зауважив, що пожежі на місці події немає. На щастя, обійшлось без постраждалих. Де ще нещодавно виявили уламки російських дронів? В ніч на 16 березня російські війська завдали масованого удару по Києву та області. Уламки ударних БпЛА зафіксували у декількох районах столиці.

У Солом'янському районі частини дрона впали на території нежитлової забудови, у Святошинському їх знайшли на відкритій місцевості – там загорілась трава.

Тоді як в Шевченківському районі уламки безпілотника упали прямо біля підніжжя Монумента Незалежності у центрі міста.