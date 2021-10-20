Від COVID-19 вмирають 40% пацієнтів реанімацій Києва: лікарі показали страшні фото з "передової"

Медики Київської клінічної лікарні №4 поділилися моторошними кадрами із реанімаційного відділення, де рятують хворих на коронавірус. На них видно, що люди буквально не можуть відійти від балонів з киснем і борються за життя з останніх сил.

Під час нинішньої хвилі пандемії хвороба протікає надзвичайно важко і не завжди дає людям шанс одужати. Попри намагання лікарів, врятувати вдається далеко не всіх. Адже хвороба надто швидко викликає незворотні ускладнення.

Актуально Інфаркти на тлі COVID-19 і пекло, – лікар Олександрівської лікарні про ситуацію у Києві

Медики показали будні Київської лікарні №4, де рятують хворих на коронавірус / Фото Міністерства охорони здоров'я України

Підступна хвороба вбиває непомітно

Медики озвучили красномовну статистику: наразі у реанімації цієї установи перебуває 16 інфікованих і восьмеро із них під'єднані до апарату штучної вентиляції легень.

Як розповів ТСН завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 Київської міської клінічної лікарні №4 Владислав Васіяров, багато людей стають жертвою коронавірусу через те, що пізно звертаються по допомогу. Вони просто не помічають стрімкого розвитку запалення легень та падіння насичення крові киснем (сатурації).

Бити на сполох хворі починають лише тоді, коли їхня температура підвищується до 39 градусів, а знизити її вкрай важко. За словами медиків, особливо частим цей симптом став під час останньої хвилі пандемії. Загалом зараз COVID-19 є більш агресивним однаково як до молодих, так і до літніх пацієнтів.

От вчора ще пацієнт був у більш-менш нормальному стані, за 12 годин він став вкрай важким і опинився під апаратом штучної вентиляції легень,

– навела приклад лікарка Аніта Годун.

Противники вакцинації каються в реанімаціях

Після одужання і виписки з лікарні багато людей, які перенесли COVID-19, не можуть позбутися кисневої залежності.

Один із пацієнтів лікарні поділився власною історією, аби вберегти інших киян від своїх помилок. Юрій розповів, що до реанімації потрапив після самолікування вдома. Спершу чоловік не зважав на невисоку температуру в 37 градусів і був переконаний, що це – всього лише застуда.

Однак, коли відчув різке погіршення самопочуття, таки вирішив звернутися до медиків. Хворий почав задихатися і непритомніти через брак кисню. Тим часом температура підстрибнула вже до 39 градусів.

Зрештою в лікарні з'ясувалося, що легені пацієнта уражені на 38%. До того ж, він був невакцинованим, бо не вірив у ефективність щеплень. Втім уже на ліжку в реанімації киянин зрозумів свою помилку і тепер ладен хапатися за будь-який шанс порятунку.

Черги зі швидкими біля крематорію: скорботні "жнива" пандемії

Через стрімке зростання смертності від коронавірусу біля київського крематорію почали утворюватися черги. Родичам померлих доводиться годинами очікувати на кремацію і видачу документів.