От COVID-19 умирают 40% пациентов реанимаций Киева: врачи показали страшные фото с "передовой"

Медики Киевской клинической больницы №4 поделились жуткими кадрами из реанимационного отделения, где спасают больных коронавирусом. На них видно, что люди буквально не могут отойти от баллонов с кислородом и борются за жизнь из последних сил.

Во время нынешней волны пандемии болезнь протекает очень тяжело и не всегда дает людям шанс выздороветь. Несмотря на попытки врачей, спасти удается далеко не всех. Ведь коронавирус слишком быстро вызывает необратимые осложнения.

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Медики показали будни Киевской больницы №4, где спасают больных коронавирус / Фото Министерства здравоохранения Украины

Коварная болезнь убивает незаметно

Медики озвучили красноречивую статистику: сейчас в реанимации больницы №4 находится 16 инфицированных и восемь из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В целом, по информации ТСН, которую подтвердили врачи, 40% пациентов столичных реанимаций с COVID-19, умирают.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии №2 Владислав Васияров рассказал, что многие люди становятся жертвой коронавируса из-за того, что поздно обращаются за помощью. Они просто не замечают стремительного развития воспаления легких и падения насыщения крови кислородом (сатурации).

Бить тревогу больные начинают лишь тогда, когда их температура повышается до 39 градусов, а понизить ее крайне трудно. По словам медиков, особенно частым этот симптом стал во время последней волны пандемии. В целом сейчас COVID-19 является более агрессивным одинаково как к молодым, так и к пожилым пациентам.

Вот вчера еще пациент был в более-менее нормальном состоянии, за 12 часов он стал крайне тяжелым и оказался под аппаратом искусственной вентиляции легких,

– привела пример врач Анита Годун.

Противники вакцинации каются в реанимациях

После выздоровления и выписки из больницы многие люди, перенесшие COVID-19, не могут избавиться от кислородной зависимости.

Один из пациентов больницы поделился собственной историей, чтобы уберечь других киевлян от своих ошибок. Юрий рассказал, что в реанимацию попал после самолечения дома. Сперва мужчина не обращал внимания на невысокую температуру в 37 градусов и был убежден, что это – всего лишь простуда.

Однако, когда почувствовал резкое ухудшение самочувствия, таки решил обратиться к медикам. Больной начал задыхаться и падать в обморок из-за нехватки кислорода. Тем временем температура подпрыгнула уже до 39 градусов.

В конце концов в больнице выяснилось, что легкие пациента поражены на 38%. К тому же, он был невакцинированным, потому что не верил в эффективность прививок. Впрочем уже на койке в реанимации киевлянин понял свою ошибку и теперь готов хвататься за любой шанс спасения.

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