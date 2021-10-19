В частности, в ней говорится о большом количестве сверхтяжелых случаев течения болезни, которые усложняются сопутствующими заболеваниями.
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"Ад" и забитые реанимации
В ответ на сообщение жене: "Доброе утро! Любимый, ты как?" врач написал в подробностях о катастрофической ситуации в больнице.
Привет! Что тебе сказать? Жесть. Два инфаркта на фоне COVID-19. Один инсульт на фоне COVID-19, перевод в реанимацию. И в принципе – ад,
– признался Васильев.
На "рельсы" COVID-19 стала вся больница
Врач рассказал, что ранее он работал в родном отделении ЛОР-хирургии. Впрочем, из-за пандемии все отделения были вынуждены перейти на прием инфицированных коронавирусом.
"Свой пост в социальных сетях я выложил специально, чтобы донести информацию людям о том, что происходит в больницах. Сейчас к нам поступают пациенты в более сложном положении, чем это было в первую и во вторую волну, – предупредил медик.
Пандемия "косит" пожилых людей
По словам Васильева, ранее в больницу с коронавирусом в основном попадали люди в возрасте 45 – 50 лет. Однако сейчас пациенты, которые нуждаются в помощи, повзрослели – это люди 60 – 92 лет. К тому же у них есть множество сопутствующих патологий.
В качестве примера он привел историю 67-летней пациентки, у которой инфекция спровоцировала инсульт. Врач объяснил, что коварная болезнь поражает легкие, из-за чего возникает кислородное голодание мозга, а затем – кровоизлияние. К счастью, женщину удалось спасти благодаря специалистам из отделения неврологии Александровской больницы.
"У двух других пациентов случился инфаркт миокарда. Это тоже напрямую зависит от COVID-19, от которого страдает система кровообращения – кровь становится гуще", – отметил Васильев.
Еще один из его пациентов перенес уже второй инфаркт, а в придачу еще и болеет сахарным диабетом. Врач отметил, что сейчас постоянно сталкивается с ситуациями, где нужно спасать пациентов с осложнениями. В основном – это люди старше 65 лет, и все они вакцинированные.
Болеют даже привитые, но значительно легче
Васильев признал, что прививка не гарантирует человеку отсутствие заражения коронавирусом. Однако она позволяет перенести болезнь значительно легче и без летальных исходов.
Так, одна из пациенток доктора попала в больницу даже после двух доз вакцины Pfizer. Однако единственной ее проблемой была только высокая температура, которую удалось быстро сбить.
"Красная" зона не за горами
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что в Киеве уже следует вводить "красную" карантинную зону. Ведь койки в больницах, выделенные под тяжелобольных пациентов с COVID-19, заняты на 70%.