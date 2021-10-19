В частности, в ней говорится о большом количестве сверхтяжелых случаев течения болезни, которые усложняются сопутствующими заболеваниями.

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"Ад" и забитые реанимации

В ответ на сообщение жене: "Доброе утро! Любимый, ты как?" врач написал в подробностях о катастрофической ситуации в больнице.

Привет! Что тебе сказать? Жесть. Два инфаркта на фоне COVID-19. Один инсульт на фоне COVID-19, перевод в реанимацию. И в принципе – ад,

– признался Васильев.

На "рельсы" COVID-19 стала вся больница

Врач рассказал, что ранее он работал в родном отделении ЛОР-хирургии. Впрочем, из-за пандемии все отделения были вынуждены перейти на прием инфицированных коронавирусом.

"Свой пост в социальных сетях я выложил специально, чтобы донести информацию людям о том, что происходит в больницах. Сейчас к нам поступают пациенты в более сложном положении, чем это было в первую и во вторую волну, – предупредил медик.

Пандемия "косит" пожилых людей

По словам Васильева, ранее в больницу с коронавирусом в основном попадали люди в возрасте 45 – 50 лет. Однако сейчас пациенты, которые нуждаются в помощи, повзрослели – это люди 60 – 92 лет. К тому же у них есть множество сопутствующих патологий.

В качестве примера он привел историю 67-летней пациентки, у которой инфекция спровоцировала инсульт. Врач объяснил, что коварная болезнь поражает легкие, из-за чего возникает кислородное голодание мозга, а затем – кровоизлияние. К счастью, женщину удалось спасти благодаря специалистам из отделения неврологии Александровской больницы.

"У двух других пациентов случился инфаркт миокарда. Это тоже напрямую зависит от COVID-19, от которого страдает система кровообращения – кровь становится гуще", – отметил Васильев.

Еще один из его пациентов перенес уже второй инфаркт, а в придачу еще и болеет сахарным диабетом. Врач отметил, что сейчас постоянно сталкивается с ситуациями, где нужно спасать пациентов с осложнениями. В основном – это люди старше 65 лет, и все они вакцинированные.

Болеют даже привитые, но значительно легче

Васильев признал, что прививка не гарантирует человеку отсутствие заражения коронавирусом. Однако она позволяет перенести болезнь значительно легче и без летальных исходов.

Так, одна из пациенток доктора попала в больницу даже после двух доз вакцины Pfizer. Однако единственной ее проблемой была только высокая температура, которую удалось быстро сбить.

Важно! За последние сутки в Киеве зафиксировали 837 новых случаев коронавируса.

"Красная" зона не за горами

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что в Киеве уже следует вводить "красную" карантинную зону. Ведь койки в больницах, выделенные под тяжелобольных пациентов с COVID-19, заняты на 70%.