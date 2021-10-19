Зокрема, у ній йдеться про багато надважких випадків перебігу хвороби, які ускладнюються супутніми захворюваннями.

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"Пекло" і забиті реанімації

У відповідь на повідомлення дружини: "Доброго ранку! Коханий, ти як?" лікар написав у подробицях про катастрофічну ситуацію в лікарні.

Привіт! Що тобі сказати? Жесть. Два інфаркти на тлі COVID-19. Один інсульт на тлі COVID-19, переведення в реанімацію. І в принципі – пекло,

– зізнався Васильєв.

На "рейки" COVID-19 стала вся лікарня

Лікар розповів, що раніше він працював у рідному відділенні лор-хірургії. Втім, через пандемію усі відділення були змушені перейти на прийом інфікованих коронавірусом.

"Свій пост у соціальних мережах я виклав спеціально, щоб донести інформацію людям, про те, що відбувається в лікарнях. Зараз до нас надходять пацієнти у більш складному стані, ніж це було в першу і в другу хвилю, – попередив медик.

Пандемія "косить" літніх людей

За словами Васильєва, раніше в лікарню з коронавірусом здебільшого потрапляли люди віком 45 – 50 років. Однак зараз пацієнти, які потребують допомоги, постаршали – це люди 60 – 92 років. До того ж вони мають безліч супутніх патологій.

Для прикладу він навів історію 67-річної пацієнтки, у якої інфекція спровокувала інсульт. Лікар пояснив, що підступна хвороба вражає легені, через що виникає кисневе голодування мозку, а згодом – крововилив. На щастя, жінку вдалося врятувати завдяки фахівцям з відділення неврології Олександрівської лікарні.

"У двох інших пацієнтів стався інфаркт міокарда. Це теж безпосередньо залежить від COVID-19, від якого страждає система кровообігу – кров стає густішою", – зазначив Васильєв.

Ще один з його пацієнтів переніс уже другий інфаркт, а на додачу ще й хворіє на цукровий діабет. Лікар наголосив, що зараз постійно стикається із ситуаціями, де потрібно рятувати пацієнтів з ускладненнями. Здебільшого – це люди старші за 65 років, і всі вони невакциновані.

Хворіють навіть щеплені, але значно легше

Васильєв визнав, що щеплення не гарантує людині відсутність зараження коронавірусом. Однак воно дає змогу перенести хворобу значно легше і без летальних наслідків.

Так, одна з пацієнток лікаря потрапила до лікарні навіть після двох доз вакцини Pfizer. Однак єдиною її проблемою була лише висока температура, яку вдалося швидко збити.

Важливо! За останню добу в Києві зафіксували 837 нових випадків коронавірусу.

"Червона" зона не за горами

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький важає, що у Києві вже слід запроваджувати "червону" карантинну зону. Адже ліжка у лікарнях, виділені під важкохворих пацієнтів з COVID-19, зайняті на 70%.