Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
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Вакцинація дозволяє країні працювати в адаптивному карантині
Нардеп наголосив: наразі уряд запроваджувати загальнонаціональний карантин не має наміру та й причин для цього нема.
Завдяки вакцинуванню вони на сьогодні можуть зробити так, щоб країна не йшла на локдаун. На сьогодні близько 8 мільйонів людей мають одне щеплення, близько 6,5 мільйона отримали обидві вже дози вакцини від COVID-19. І це дозволяє працювати країні в адаптивному карантині,
– наголосив Радуцький.
"Червоні" обмеження вводить місцева влада
Радуцький зауважив, що навіть у так званих червоних зонах повного локдауну не буде. Також щодо переведення областей у "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, то це, нагадав політик, компетенція місцевої влади.
Вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем. І вони вже будуть адаптовано на місцях згідно з ситуацією в лікарнях і захворюваністю вводити ті чи інші обмеження,
– пояснив голова профільного комітету.
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Яка ситуація з коронавірусом в Україні?
Станом на 18 жовтня в Україні виявили 2 мільйони 644 тисячі 694 випадки коронавірусу, з них 60 810 – летальні. Одужали більше ніж 2 мільйони 239 тисяч хворих. За останню добу COVID-19 діагностували у 9 524 людей, померли 177. Одужали – більше ніж 3 400.