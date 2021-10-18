Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
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Вакцинация позволяет стране работать в адаптивном карантине
Нардеп подчеркнул: сейчас правительство вводить общенациональный карантин не намерено, да и причин для этого нет.
Благодаря вакцинированию они на сегодня могут сделать так, чтобы страна не шла на локдаун. На сегодня около 8 миллионов человек имеют одну прививку, около 6,5 миллиона получили обе уже дозы вакцины от COVID-19. И это позволяет работать в адаптивном карантине,
– подчеркнул Радуцкий.
"Красные" ограничения вводят местные власти
Радуцкий заметил, что даже в так называемых красных зонах полного локдауна не будет. Также что касается перевода областей в "красный" уровень эпидемиологической опасности, то это, напомнил политик, компетенция местной власти.
Уже на местах власти вводят те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличию свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом. И они уже будут адаптированы на местах согласно ситуации в больницах и заболеваемости вводить те или иные ограничения,
– пояснил председатель профильного комитета.
Отметим, что недавно главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что не исключает, что перечень регионов в красных зонах вырастет. Чтобы снизить темпы заболеваемости, следует повысить уровень вакцинации.
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Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
По состоянию на 18 октября в Украине обнаружили 2 миллиона 644 тысячи 694 случая коронавируса, из них 60 810 – летальные. Выздоровели более 2 миллионов 239 тысяч больных. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 9 524 людей, умерших 177. Выздоровели – более чем 3 400.