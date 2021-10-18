Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Вакцинация позволяет стране работать в адаптивном карантине

Нардеп подчеркнул: сейчас правительство вводить общенациональный карантин не намерено, да и причин для этого нет.

Благодаря вакцинированию они на сегодня могут сделать так, чтобы страна не шла на локдаун. На сегодня около 8 миллионов человек имеют одну прививку, около 6,5 миллиона получили обе уже дозы вакцины от COVID-19. И это позволяет работать в адаптивном карантине,

– подчеркнул Радуцкий.

"Красные" ограничения вводят местные власти

Радуцкий заметил, что даже в так называемых красных зонах полного локдауна не будет. Также что касается перевода областей в "красный" уровень эпидемиологической опасности, то это, напомнил политик, компетенция местной власти.

Уже на местах власти вводят те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличию свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом. И они уже будут адаптированы на местах согласно ситуации в больницах и заболеваемости вводить те или иные ограничения,

– пояснил председатель профильного комитета.

Отметим, что недавно главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что не исключает, что перечень регионов в красных зонах вырастет. Чтобы снизить темпы заболеваемости, следует повысить уровень вакцинации.

Важно! По состоянию на 18 октября в красной зоне находятся 5 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Одесская.

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