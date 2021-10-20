Медики Київської міської клінічної лікарні №4 озвучили красномовну статистику: наразі у реанімації цієї установи перебуває 16 інфікованих і восьмеро із них під'єднані до апарату штучної вентиляції легень.

Актуально Інфаркти на тлі COVID-19 і пекло, – лікар Олександрівської лікарні про ситуацію у Києві



У хворих навіть після одужання не зникає киснева залежність / Фото МОЗ

Підступна хвороба вбиває непомітно

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 Київської міської клінічної лікарні №4 Владислав Васіяров пояснив, у чому полягає головна небезпека коронавірусу. За його словами, багато людей стають його жертвою через те, що пізно звертаються по допомогу. Вони просто не помічають стрімкого розвитку запалення легень та падіння насичення крові киснем (сатурації).

Бити на сполох хворі починають лише тоді, коли їхня температура підвищується до 39 градусів, а знизити її вкрай важко. За словами медиків, особливо частим цей симптом став під час останньої хвилі пандемії. Загалом зараз COVID-19 є більш агресивним однаково як до молодих, так і до літніх пацієнтів.

От вчора ще пацієнт був у більш-менш нормальному стані, за 12 годин він став вкрай важким і опинився під апаратом штучної вентиляції легень,

– навела приклад лікарка Аніта Годун.

Важливо! Після одужання і виписки з лікарні багато людей, які перенесли COVID-19, не можуть позбутися кисневої залежності.



Перебіг коронавірусу став набагато важчим / Фото МОЗ

Противники вакцинації каються в реанімаціях

Один із пацієнтів лікарні поділився власною історією, аби вберегти інших киян від своїх помилок. Юрій розповів, що до реанімації потрапив після самолікування вдома. Спершу чоловік не зважав на невисоку температуру в 37 градусів і був переконаний, що це – всього лише застуда.

Однак, коли відчув різке погіршення самопочуття, таки вирішив звернутися до медиків. Хворий почав задихатися і непритомніти через брак кисню. Тим часом температура підстрибнула вже до 39 градусів.

Зрештою в лікарні з'ясувалося, що легені пацієнта уражені на 38%. До того ж, він був невакцинованим, бо не вірив у ефективність щеплень. Втім уже на ліжку в реанімації киянин зрозумів свою помилку і тепер ладен хапатися за будь-який шанс порятунку.

Медики показали будні Київської лікарні №4, де рятують хворих на коронавірус / Фото Міністерства охорони здоров'я України

Черги зі швидкими біля крематорію: скорботні "жнива" пандемії

Через стрімке зростання смертності від коронавірусу біля київського крематорію почали утворюватися черги. Родичам померлих доводиться годинами очікувати на кремацію і видачу документів.