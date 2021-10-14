Відбійник наскрізь проштрикнув авто: біля Києва трапилась моторошна ДТП

На Київщині, неподалік селища міського типу Макарів, 14 жовтня трапилась жахлива ДТП – автівку Skoda наскрізь пробив відбійник. Водій легковика дивом вижив.

ДТП трапилась на трасі Київ – Чоп. На місці аварії працювали правоохоронці та медики.

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Відбійник наскрізь проштрикнув авто

Приблизно о 13:00 на 51 кілометрі траси Київ — Чоп трапилась ДТП за участю автівки Skoda. За інформацією телеграм-каналу dtp.kiev.ua, водій легковика перевищив швидкість та не впорався з керуванням. Внаслідок цього він влетів у відбійник, який наскрізь проштрикнув автомобіль.

У Патрульній поліції розповіли, що внаслідок аварії постраждали люди. Однак точної кількості постраждалих не повідомили. Також невідомі травми, які вони отримали.

"Ускладнено рух в обох напрямках. Патрульні займаються охороною місця подія та регулюванням руху", – додали правоохоронці.

Станом на 18:30 у поліції поки не повідомили, що рух відновили. Водіїв просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та завчасно планувати свої маршрути, враховуючи цю інформацію.



Водій Skoda влетів у відбійник / Фото Патрульної поліції Києва

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Водій дивом вижив

В результаті потужного удару передню частину автівки практично знищило. Однак відбійник дивом не зачепив водія.

Дивно, але коли рятувальники витягли водія, він встав і пішов. Ніяких важких травм у чоловіка не виявили,

– розповіли очевидці.

Наразі на місці події працюють слідчі. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.



На щастя, водій автівки вижив / Фото Патрульної поліції Києва



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Києва