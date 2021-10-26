Викликав поліцію, щоб похизуватися обновкою: у Борисполі чоловік відзначився дивною витівкою

У Борисполі нетверезий чоловік викликав поліцію заради того, щоб похизуватися новими окулярами. Курйозний інцидент стався 23 жовтня.

Виклик на вулицю Великопромінську надійшов черговим о 6 годині ранку. По телефону "жартівник" озвучив цілу легенду, аби патрульні не відмовилися до нього приїхати.

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Збрехав, що загубив родину

Заявник сказав правоохоронцям, що вигнав з дому дружину та 18-річну дочку. Він запевнив, що не знає, де вони ночували, і тепер шукає їх.

Однак коли екіпаж приїхав за адресою, то помітив, що чоловік має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Зрештою, він зізнався, що причина його виклику – не більше, ніж вигадка. Насправді ж він лише хотів похвалитися новими окулярами, які приписав лікар.

За жарт доведеться відповісти

Через завідомо неправдивий виклик поліцейські склали на жителя Борисполя постанову. Тепер йому загрожує штраф у розмірі три – сім неоподаткованих мінімумів.

Поліція будь-що опрацьовує усі виклики, які надходять їй. Однак неправдиві обов'язково тягнуть за собою складання адмінматеріалу за правопорушення.

Текст публікації Патрульної поліції Київської області:

Викликав патрульних, щоб похвалитись окулярами: патрульні винесли на чоловіка постанову

Сьогодні приблизно о 6 годині ранку бориспільські патрульні отримали виклик на вулицю Великопромінську.

Заявник повідомив, що днем раніше вигнав з дому дружину та 18-річну дочку і де вони ночували та перебувають зараз – не знає.

На місці виклику патрульні виявили заявника. Він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Під час спілкування з інспекторами громадянин зізнався, що вигадав причину виклику. Насправді ж чоловік хотів викликати екіпаж патрульних, щоб показати їм окуляри, які йому приписав лікар.

За даремно втрачений час поліцейських чоловік отримав постанову за статтею 183 (завідомо неправдивий виклик спецслужб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Пам'ятайте, жоден ваш жарт не лишиться непоміченим – поліцейські опрацюють цей виклик, жартівник у будь-якому разі отримає адмінматеріал за правопорушення, а інша людина у скрутному становищі чекатиме довше, аніж могла би. Не здійснюйте неправдивих викликів спеціальних служб – будьте відповідальними.