Вызов на улицу Великопроминскую поступил дежурным в 6 часов утра. По телефону "шутник" озвучил целую легенду, чтобы патрульные не отказались к нему приехать.

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Соврал, что потерял семью

Заявитель сказал правоохранителям, что выгнал из дома жену и 18-летнюю дочь. Он заверил, что не знает, где они ночевали и теперь ищет их.

Однако когда экипаж приехал по адресу, то заметил, что у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. В конце концов он признался, что причина его вызова – не более чем вымысел. На самом же деле он хотел похвастаться новыми очками, которые выписал врач.

За шутку придется ответить

Из-за заведомо ложного вызова полицейские составили на жителя Борисполя постановление. Теперь ему грозит штраф в размере трех – семи необлагаемых минимумов.

Важно! Полиция в любом случае прорабатывает все вызовы, поступающие ей. Однако ложные обязательно влекут за собой составление админматериала за правонарушение.

Текст публикации Патрульной полиции Киевской области:

Вызвал патрульных, чтобы похвастаться очками: патрульные вынесли мужчине постановление

Сегодня примерно в 6 часов утра бориспольские патрульные получили вызов на Великопроминскую улицу.

Заявитель сообщил, что днем ​​ранее выгнал из дома жену и 18-летнюю дочь, и где они ночевали и находятся сейчас – не знает.

На месте вызова патрульные обнаружили заявителя. У него были явные признаки алкогольного опьянения. Во время общения с инспекторами гражданин признался, что придумал причину вызова. На самом же деле мужчина хотел вызвать экипаж патрульных, чтобы показать им очки, которые ему выписал врач.

ЗА потраченное зря время полицейских вынесли мужчине постановление по статье 183 (заведомо ложный вызов спецслужб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Помните, ни одна ваша шутка не останется незамеченной – полицейские обработают этот вызов, шутник в любом случае получит админматериал за правонарушение, а другой человек в затруднительном положении будет ждать дольше, чем мог бы. Не совершайте ложных вызовов специальных служб – будьте ответственны.