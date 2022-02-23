У випадку нападу на Київ: столичний перевізник анонсував передачу автобусів на потребу ЗСУ
Джерело:фейсбук Макса Юр'єва
У салонах автобусів компанії "Політехавто – Б" з'явилися оголошення про те, що частину автопарку передадуть військовим. Інші ж маршрутки займатимуться евакуацією людей.
Фотографію одного з оголошень виклав у фейсбуці журналіст Макс Юр'єв, який зазначив, що йдеться про маршрутки № 442 чи 442Д. У коментарях до допису кияни зазначили, що власник компанії-перевізника послідовно допомагає українським захисникам.
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Окрім допомоги військовим та мешканцям столиці перевізник обіцяє оголосити збір допомоги для потреб оборони Києва та надання медичної підтримки бійцям.
Людей відвозитимуть до станцій метро
- В оголошенні, яке розмістили у салоні маршрутних таксі, вказано, що у випадку бойових дій у межах Києва керівник "Політехавто – Б" підпише наказ, який переформатує діяльність підприємства.
- Частину мікроавтобусів передадуть у розпорядження Збройних Сил України. Інший транспорт автопарку здійснюватиме перевезення людей до станцій метро "Берестейська", "Шулявська" та "Політехнічний інститут".
- Третю частину автобусів підприємство залишить для обслуговування населення.
Київський перевізник збирається допомагати армії та людям / Фото Макса Юр'єва
У разі потреби наші медичні працівники будуть надавати допомогу за адресою: провулок Радищева, 6,
– сказано у документі.
РНБО вирішило ввести в Україні надзвичайний стан
Вдень 23 лютого Рада з нацбезпеки звернулася до ВР зі закликом проголосувати за введення надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей, де подібні заходи вже діють.
За словами Олексія Данілова, обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, аналізуватимуть ситуацію на місцях та вводитимуть певні заходи, які передбачає режим надзвичайного стану.
В областях України можуть ввести наступні заходи:
- посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства,
- обмеження руху транспортних засобів і їх огляд,
- перевірка у людей документів,
- можливість вилучення у населення зареєстрованої вогнепальної й холодної зброї та боєприпасів тощо.
Для введення надзвичайного стану за це мають проголосувати народні депутати. Вони мають зробити це 23 лютого.