Фотографію одного з оголошень виклав у фейсбуці журналіст Макс Юр'єв, який зазначив, що йдеться про маршрутки № 442 чи 442Д. У коментарях до допису кияни зазначили, що власник компанії-перевізника послідовно допомагає українським захисникам.

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Окрім допомоги військовим та мешканцям столиці перевізник обіцяє оголосити збір допомоги для потреб оборони Києва та надання медичної підтримки бійцям.

Людей відвозитимуть до станцій метро

  • В оголошенні, яке розмістили у салоні маршрутних таксі, вказано, що у випадку бойових дій у межах Києва керівник "Політехавто – Б" підпише наказ, який переформатує діяльність підприємства.
  • Частину мікроавтобусів передадуть у розпорядження Збройних Сил України. Інший транспорт автопарку здійснюватиме перевезення людей до станцій метро "Берестейська", "Шулявська" та "Політехнічний інститут".
  • Третю частину автобусів підприємство залишить для обслуговування населення.

київський перевізник збирається допомагати армії та людям
Київський перевізник збирається допомагати армії та людям / Фото Макса Юр'єва


У разі потреби наші медичні працівники будуть надавати допомогу за адресою: провулок Радищева, 6,
– сказано у документі.

РНБО вирішило ввести в Україні надзвичайний стан

Вдень 23 лютого Рада з нацбезпеки звернулася до ВР зі закликом проголосувати за введення надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей, де подібні заходи вже діють.

За словами Олексія Данілова, обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, аналізуватимуть ситуацію на місцях та вводитимуть певні заходи, які передбачає режим надзвичайного стану.

В областях України можуть ввести наступні заходи:

  • посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства,
  • обмеження руху транспортних засобів і їх огляд,
  • перевірка у людей документів,
  • можливість вилучення у населення зареєстрованої вогнепальної й холодної зброї та боєприпасів тощо.

Для введення надзвичайного стану за це мають проголосувати народні депутати. Вони мають зробити це 23 лютого.