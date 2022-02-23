Фотографію одного з оголошень виклав у фейсбуці журналіст Макс Юр'єв, який зазначив, що йдеться про маршрутки № 442 чи 442Д. У коментарях до допису кияни зазначили, що власник компанії-перевізника послідовно допомагає українським захисникам.

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Окрім допомоги військовим та мешканцям столиці перевізник обіцяє оголосити збір допомоги для потреб оборони Києва та надання медичної підтримки бійцям.

Людей відвозитимуть до станцій метро

В оголошенні, яке розмістили у салоні маршрутних таксі, вказано, що у випадку бойових дій у межах Києва керівник "Політехавто – Б" підпише наказ, який переформатує діяльність підприємства.

Частину мікроавтобусів передадуть у розпорядження Збройних Сил України. Інший транспорт автопарку здійснюватиме перевезення людей до станцій метро "Берестейська", "Шулявська" та "Політехнічний інститут".

Третю частину автобусів підприємство залишить для обслуговування населення.



Київський перевізник збирається допомагати армії та людям / Фото Макса Юр'єва



У разі потреби наші медичні працівники будуть надавати допомогу за адресою: провулок Радищева, 6,

– сказано у документі.

РНБО вирішило ввести в Україні надзвичайний стан

Вдень 23 лютого Рада з нацбезпеки звернулася до ВР зі закликом проголосувати за введення надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей, де подібні заходи вже діють.

За словами Олексія Данілова, обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, аналізуватимуть ситуацію на місцях та вводитимуть певні заходи, які передбачає режим надзвичайного стану.

В областях України можуть ввести наступні заходи:

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства,

обмеження руху транспортних засобів і їх огляд,

перевірка у людей документів,

можливість вилучення у населення зареєстрованої вогнепальної й холодної зброї та боєприпасів тощо.

Для введення надзвичайного стану за це мають проголосувати народні депутати. Вони мають зробити це 23 лютого.