На випадок російської агресії: у КМДА оновили карту бомбосховищ

Влада столиці актуалізувала перелік захисних споруд, які можуть приймати киян у випадку настання повномасштабних бойових дій. Для того, щоб мешканці Києва знали, де їм сховатися, створили інтерактивну карту бомбосховищ.

Як зазначили у КМДА, для укриття населення від надзвичайних ситуацій як техногенного і природного, так і воєнного характеру, у столиці створено фонд захисних споруд цивільної оборони. Забезпечити доступ до укриття людей у випадку настання потреби мають керівники організацій та власники сховищ.

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Чиновники також перевірили стан укриттів, аби зрозуміти, які насправді зможуть слугувати киянам і гостям міста сховищами.

Де у Києві можна сховатися від надзвичайної ситуації

Посадовці наголосили, що включили до фонду:

сховища цивільного захисту;

підземний простір метрополітену;

підвальні приміщення житлових будинків;

підземні паркінги;

інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

Повний перелік бомбосховищ Києва можна подивитись на інтерактивній карті міста.

Незабаром тестуватимуть сирени

21 грудня у КМДА розповіли про те, що невдовзі проінформують киян про проведення перевірки систем масового сповіщення. День та час увімкнення сирен посадовці повідомлять, як тільки визначаться з ними.