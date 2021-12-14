Власник київської мережі ресторанів обматюкав клієнтку

Відвідувачка ресторану Ramen vs Marketing опублікувала негативний відгук після того, як скуштувала рамен у закладі шеф-кухара Євгена Михайленка. У відповідь на це власник накинувся на жінку з гнівними коментарями.

Пост з критикою рецепту рамену написала на своїй сторінці у фейсбуці Веліна Вайткунайте 12 грудня. Жінка зазначила, що страва у розпіареному закладі стала для неї розчаруванням 2021 року.

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Користувачка написала, що не куштувала автентичний рамен, але їй є з чим порівнювати.

Йди далі і не займай посадку

Вайткунайте розповіла, що бульйон у рамені був схожим на веганський або рибно-веганський.

У страву додали тофу, що займала пів тарілки, а також схожу на курку суху свинину.

Сушений часник перебивав смак всіх інших інгредієнтів.

Жінка не змогла доїсти порцію з 400 грамів, хоча була дуже голодна.

У відповідь на пост клієнтки свій коментар написав шеф-кухар мережі Food vs Marketing Євген Михайленко. Зробив він це далеко не у найкращих традиціях.



Ох, **ать, хто ти така, і звідки взялася? Таких гастрокритиків за шість років роботи я бачив до**я. Не подобається — йди далі й не займай посадку,

— зазначив власник мережі.



Реакція на поганий відгук клієнтки / Скриншот зі сторинки Веліни Вайткунайте

Обурені кияни намагаються обвалити рейтинг закладу

Реакція ресторатора неабияк обурила користувачів. Тому вони почали залишати негативні відгуки у GoogleMaps. Люди зазначають, що шеф хамить клієнтам, а у закладі – низький рівень комунікації з відвідувачами. Наразі рейтинг ресторану сягає 4,5 зірки з 5.