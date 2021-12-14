Однак зухвалого кермувальника миттю провчив пішохід – він став перед автівкою, завадивши безвідповідальному власнику машини рухатися далі.
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Про правила не чув
- На кадрах видно, як водій Hyundai на доволі значній швидкості їде пішохідною зоною, попри те, що там ходять люди.
- Чоловік, який зупинив зухвальця, запитав, куди той їде.
- На це порушник просто показав жестом, куди зібрався.
- Втім пішохід не поступився і змусив його здавати назад, аби повернутися на дорогу.
Чомусь деякі гадають, що якщо "мнє сюда" – можна порушувати правила дорожнього руху, спричиняти незручності іншим тощо. Типу ж кілька метрів залишилося проїхати, а отже можна їхати, як хочеш,
– обурилися автори допису.
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Текст публікації "Києва оперативного":
Чомусь деякі гадають, що якщо "мнє сюда" – можна порушувати правила дорожнього руху, спричиняти незручності іншим тощо. Типу ж – кілька метрів залишилося проїхати, а отже можна їхати, як хочеш.
На щастя, цей водій через декілька хвилин таки зрозумів свою помилку і поїхав назад. Київ, Бальзака, Hyundai BB9122CH.