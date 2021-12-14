Однако дерзкого водителя мигом проучил пешеход – он стал перед автомобилем, помешав безответственному водителю двигаться дальше.

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О правилах не слышал

На кадрах видно, как водитель Hyundai на довольно значительной скорости едет по пешеходной зоне, несмотря на то, что там ходят люди.

Человек, который остановил дерзость, спросил, куда тот едет.

На это нарушитель просто показал жестом, куда собрался.

Впрочем, пешеход не уступил и заставил его сдавать назад, чтобы вернуться на дорогу.

Почему-то некоторые думают, что если "мне сюда" – можно нарушать правила дорожного движения, причинять неудобства другим и тому подобное. Типа же несколько метров осталось проехать, а значит можно ехать, как хочешь,

– возмутились авторы сообщения.

В Киеве пешеход остановил водителя-нарушителя на тротуаре: видео

Текст публикации "Киева оперативного":

Почему-то некоторые думают, что если "мне сюда" – можно нарушать правила дорожного движения, причинять неудобства другим и тому подобное. Типа же – несколько метров осталось проехать, а значит можно ехать, как хочешь.

К счастью, этот водитель через несколько минут понял свою ошибку и поехал обратно. Киев, Бальзак, Hyundai BB9122CH.