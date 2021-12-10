На кадрах видно, как мужчина полулежа ждет на капоте правоохранителей, пока нарушитель правил дорожного движения возмущается, выйдя из салона на проезжую часть.
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Догнал и поплатился
Инцидент произошел на улице Братиславской. Все началось с того, что водитель "Славуты" на полном ходу врезался в автобус, ехавший впереди него. Поняв, что натворил, злоумышленник попытался скрыться с места автотрассы.
Однако ему помешал изобретательный маршрутчик – мужчина решил стать живым препятствием, которое задержит горе-водителя до приезда правоохранителей.
Покатушки на крыше авто: похожая история
В начале ноября в Киеве заметили машину, на крыше которой катался молодой человек. Впоследствии выяснилось, что таким опасным способом двое друзей решили развлечься. К тому же, внедорожник гонял по улицам на немалой скорости.
В Киеве водитель автобуса запрыгнул на капот авто, чтобы водитель-нарушитель не сбежал: видео
Текст публикации "Киев оперативный":
На Братиславской водитель Славуты въехал в автобус. После дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки пытался скрыться, но ему на капот успел запрыгнуть водитель автобуса. Ждут полицию.