На кадрах видно, як чоловік напівлежачи чекає на капоті правоохоронців, поки порушник правил дорожнього руху обурюється, вийшовши із салону на проїжджу частину.
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Наздогнав і поплатився
Інцидент трапився на вулиці Братиславській. Все почалося з того, що кермувальник "Славути" на повному ходу врізався в автобус, що їхав попереду нього. Зрозумівши, що накоїв, зловмисник спробував втекти з місця автотрощі.
Однак йому завадив винахідливий маршрутник – чоловік вирішив стати живою перешкодою, яка затримає горе-водія до приїзду правоохоронців.
Покатушки на даху авто: подібна історія
На початку листопада у Києві помітили автівку, на даху якої катався молодик. Згодом з'ясувалося, що в такий небезпечний спосіб двоє друзів вирішили розважитися. До того ж, позашляховик гасав вулицями на чималій швидкості.
У Києві водій автобуса вистрибнув на капот авто, щоб водій-порушник не втік: відео
Текст публікації "Київ оперативний":
На Братиславській водій Славути в'їхав в автобус. Пілся дорожньо-транспортної пригоди водій легковика намагався втекти, але йому на капот встиг застрибнути водій автобуса. Чекають на поліцію.