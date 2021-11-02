Судячи з відео, яке зробили очевидці інциденту, друг власника машини заліз на дах та тримався руками за відкритий люк. Всередині машини перебували двоє чоловіків.
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Всі учасники дійства при цьому неабияк веселилися.
Їхав на великій швидкості та показував всім непристойні знаки
- Свідку, який дістав телефон та знімав небезпечні розваги чоловіків, вони всією компанією показали середній палець.
- Після цього, посміхаючись, водій Mitsubishi натиснув на педаль газу та дуже швидко помчав вперед.
- Швидкість руху позашляховика була дуже великою, оскільки він обганяв інші машини.
- Крім того, водій "грав у шашки", чим міг створити серйозну небезпеку на дорозі.
Чим би закінчився інцидент, якби пасажир на даху не втримався, не важко здогадатись. У коментарях до допису з відео користувачі обурилися поведінкою чоловіків та зазначили, що за подібні вчинки треба виписувати максимальні штрафи.
Дивіться відео небезпечної поїздки Mitsubishi з чоловіком на даху у Києві: