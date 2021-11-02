Судя по видео, которое сделали очевидцы инцидента, друг владельца машины залез на крышу и держался руками за открытый люк. Внутри машины находились двое мужчин.

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Все участники действа при этом сильно веселились.

Ехал на большой скорости и показывал всем непристойные знаки

Свидетелю, который достал телефон и снимал опасные развлечения мужчин, они всей компанией показали средний палец.

После этого, улыбаясь, водитель Mitsubishi нажал на педаль газа и очень быстро помчался вперед.

Скорость движения внедорожника была очень большой, поскольку он обгонял другие машины.

Кроме того, водитель "играл в шашки", чем мог создать серьезную опасность на дороге.

Чем бы закончился инцидент, если бы пассажир на крыше не удержался, не трудно догадаться. В комментариях к публикации с видео пользователи возмутились поведением мужчин и отметили, что за подобные поступки надо выписывать максимальные штрафы.

Смотрите видео опасной поездки Mitsubishi с мужчиной на крыше в Киеве: